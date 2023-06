Tre nuove ciclovie nei luoghi più belli del Piemonte

Il Piemonte primo territorio in Europa per chilometri di piste ciclabili. Il progetto vede uniti Regione, Comuni ed enti locali. 40 i milioni di euro di investimento che saranno attinti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Per realizzarlo entro il 2027 saranno realizzati tre nuovi percorsi.

Corona di Delizie

Vuole declinare la mobilità ciclabile all’interno del più ampio progetto della Corona verde, la grande cintura che abbraccia Torino con aree verdi, residenze reali, reti fluviali e campi coltivati e che rappresenta un modello di sviluppo locale sostenibile e durevole.

Colline Unesco

Il percorso si snoda tra le colline riconosciute dall’Unesco patrimonio mondiale dell'umanità e mira a unire le principali zone d'interesse del sito, che già da quest’estate potranno contare su un tratto realizzato di 13 km tra Canelli e Nizza Monferrato.

Lago Maggiore

Lo stanziamento finanzia un primo lotto lungolago che risulta particolarmente suggestivo per l’affaccio sulle Isole Borromee.

I tempi

L’avvio dei progetti entro settembre 2023, la fine dei lavori prevista a dicembre 2027. Tutte le ciclovie si inseriscono nel Piano regionale che comprende 28 percorsi per 3 mila chilometri complessivi, di cui è già stato realizzato il 40%.

Interviste a Luigi Chiappero, presidente Ente Parchi reali e Marco Gabusi, assessore ai Trasporti Regione Piemonte.

Montaggio di Carlo Cerrito