Tenda bis, rischio nuovo rinvio. La protesta dei sindaci

Il silenzio in cui sono cadute le ultime indiscrezioni fa rumore più dei lavori in corso da parte del Consorzio Edilmaco, che pure proseguono. Nessuna smentita, nessun comunicato per ora da Anas in merito alla notizia atterrata su un territorio provato in questi dieci anni da una sfilza di promesse disattese: l'apertura - in modalità cantiere - del transito nel cosiddetto Tunnel Tenda Bis non arriverà ad ottobre come più volte garantito e ribadito ma tra un anno, a giugno 2014. Forse.

Il rinvio dell'ultima CIG, la conferenza intergovernativa tra Italia e Francia, non era stato un buon segnale. Adesso le voci, non smentite, di un nuovo ritardo sul cronoprogramma che era stato annunciato. “Quello che chiedo ancora ufficialmente ad Anas è di mantenere le promesse che ha fatto”, dice alla TGR Piemonte il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi. Altri suoi colleghi, usano toni durissimi.

La promessa di una transitabilità dall'autunno del nuovo tunnel, in regime di safety car e con un guado all'uscita sulla Val Roya era semplicemente irrealistica, fin dall'inizio, sostiene da tempo la sindaca di Roccavione Germana Avena. “Basta umiliare questo territorio”, aggiunge, "parlando di guadi come se un valico internazionale fosse una strada di campagna o il progetto per unire due colline".



L'unica prospettiva, confermata solo per residenti e transfrontalieri dal sindaco Riberi, ad oggi è la riapertura estiva dell'impervia “strada dei cinquanta tornanti” quando termineranno i lavori per asfaltarla. A collegare i versanti italiano e francese del Colle di Tenda - con un cantiere iniziato nel 2013, condizionato da un disastro naturale come la tempesta Alex ma anche da un processo penale e troppi ritardi - oggi è soprattutto l'indignazione. “Voglio bene, tanto bene all'Italia - chiosa nel suo italiano con accento transalpino il sindaco di Tende Jean Pierre Vassallo in Valle Roya - ma essere presi in giro così è qualcosa di impensabile”.

sindaco di Limone, Massimo Riberi

sindaco di Tende, Jean Pierre Vassallo

