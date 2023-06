Travolto da un masso in spiaggia, morto turista di Novara

Non ce l'ha fatta Pier Giorgio Benegaglia, il turista di 58 anni colpito da un grosso masso di granito mentre si riparava dal sole sulla spiaggia di un'isola della Maddalena in Sardegna, dove si trovava in vacanza insieme alla nipotina di 7 anni.

I soccorsi

L'uomo, originario di Novara, era stato liberato a fatica dai detriti dai Vigili del Fuoco e trasportato in elicottero, in condizioni gravissime all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è poi deceduto. La salma è a disposizione della Procura di Tempio Pausania per gli accertamenti del caso. Il luogo dell'incidente è stato recintato dai Carabinieri e interdetto per motivi di sicurezza. Da chiarire come sia stato possibile il distacco del masso dal costone e se c'erano state avvisaglie del pericolo nei giorni precedenti.