Udienza per l'affidamento della figlia di Omar Favaro: "Da mia moglie accuse calunniose"

Udienza stamane in tribunale a Torino per l'affidamento della figlia contesa tra Mauro Favaro e la moglie, con la quale è in corso una procedura di divorzio. Mauro Favaro è noto alle cronache col soprannome di Omar, per la vicenda del 2001, quando uccise insieme all'allora fidanzatina Erika, entrambi minorenni, la madre e il fratello di 11 anni di lei, con 97 coltellate. Uscito dal carcere nel 2011, oggi ha 40 anni ed è accusato dalla moglie di maltrattamenti e minacce di morte. Lui ribatte che sono accuse calunnione. Nel video il suo avvocato, Lorenzo Repetti.