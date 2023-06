Udinese-Juventus 0-1, gli highlights della partita. Calvario finito, è settimo posto

Udinese-Juventus, gli highlights della partita. L'agonia è finita. La vittoria di Udine, 1 a 0, è l'ultimo atto di una delle stagioni più tribolate della storia bianconera. “Io vado al mare, ci vediamo il 10 luglio”, chiosa Massimiliano Allegri a fine gara. “Abbiamo fatto 72 punti e un terzo posto, che in queste condizioni valgono molto di più. Complimenti ai ragazzi per la professionalità e l'attaccamento alla maglia dimostrati stasera. Ora la società mi comunicherà le strategie di mercato”.

Chiesa in evidenza, traversa Bonucci

Il primo a scaldare i guantoni di Silvestri è Cuadrado, al 23esimo, direttamente da calcio di punizione. Al 29esimo si sveglia Federico Chiesa. Scambio in area con Milik, e staffilata che trova la deviazione del difensore Perez. Dal successivo calcio d'angolo, come accaduto tante volte, ci si mette la sfortuna. Sponda in avanti di Milik e colpo di testa di Bonucci che si stampa sulla traversa.

Entra Iling-Junior, assist Locatelli, gol di Chiesa

Nel secondo tempo entra Iling-Junior. L'Udinese prova ad alzare il ritmo, ma al 62esimo lunga combinazione Cuadrado-Miretti-Milik, che Rabiot conclude malamente, da posizione favorevolissima. Cinque minuti dopo da una percussione di Iling-Junior, palla a Locatelli, difensore a sedere e assist per Chiesa che col destro batte Silvestri. Vantaggio bianconero. La Juve potrebbe raddoppiare al 75esimo con Di Maria, ma c'è la gran risposta di Silvestri. E c'è l'Udinese che per due volte sfiora il pareggio: all'82esimo con Nestorovski, che la butta fuori. E all'84esimo con Perez che chiama Szczesny alla gran risposta. Paredes saluta la compagnia con un intervento dei suoi. Finisce la partita e la stagione. Con la Juve settima.