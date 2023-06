Juventus all'ultimo ballo, tra tanti addii e poche certezze. E il mistero Allegri

Sul campo sarebbe stata Champions League. Per la classifica invece è Conference. Uefa permettendo. Il campionato della Juventus si chiude con la vittoria di misura in casa dell'Udinese. Una piccola soddisfazione in una stagione divenuta schizofrenica, per usare le parole di Massimiliano Allegri che, nel dopo gara, ha ringraziato il gruppo sottolinenado come il futuro, suo e della squadra, sia tutto da scrivere: “La squadra ha una buona base, io le idee su cosa serve per sistemare la squadra ce l'ho, quando la società mi indicherà quale è il percorso da seguire mi metterò a disposizione come ho sempre fatto perché credo che sia un grande rispetto verso l'azienda”.

Udinese-Juventus, il futuro di Massimiliano Allegri

Il lampo di Chiesa ha portato tre punti d'oro per ambiente e tifosi, tuttavia non sufficienti per l'approdo in europa league a causa della vittoria in extremis della Roma, rimasta davanti in classifica di un solo punto. Senza penalizzazione i bianconeri avrebbero chiuso a quota 72, pari punti con l'Inter e forse sarebbe cambiata la valutazione della stagione. Al Friuli in molti si sono concessi un ultimo ballo in bianconero: Paredes tornerà a Parigi, Di Maria non rinnoverà, Rabiot ormai è lontano, per Vlahovic suonano sirene inglesi e tedesche. Rimarrà Paul Pogba, l'oggetto misterioso di quest'anno che sui social ha ringraziato per il supporto dando appuntamento a tutti per la prossima stagione.

