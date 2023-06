Un robot del Politecnico per esplorare le gallerie del museo Pietro Micca

Siamo sotto Torino, nella rete di gallerie costruita nel XVIII secolo per salvare la città dall'assedio dei francesi. Un patrimonio archeologico e storico che si estende per chilometri. Riscoperto a inizio '900, protesse i torinesi dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Oggi, questo sistema di difesa con pochi uguali al mondo può essere mappato con più precisione ed esplorato anche dove gli studiosi non sono ancora riusciti ad arrivare. Questo grazie al Centro Interdipartimentale per la Robotica di Servizio del Politecnico di Torino.

L'esperimento del Politecnico guarda anche ad altre possibili applicazioni.

Interviste a Andrea Eirale, dottorando del Politecnico di Torino, Marco Ambrosio, ricercatore del Politecnico di Torino, colonnello Ambrogio Zaffaroni, direttore del museo civico Pietro Micca e dell'assedio di Torino del 1706, e Marcello Chiaberge, professore associato di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino.