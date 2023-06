Under 21, il blocco dei torinesi per l'assalto alla Norvegia

Le speranze azzurre di raggiungere i quarti di finale dell'Europeo Under 21 poggiano in buona parte sull'asse costituito da bianconeri e granata. In mediana la coppia Ricci-Miretti, in attacco il granata Pellegri, portato ieri significativamente in conferenza stampa accanto a Nicolato. E' lui l'uomo copertina di questa prima parte del torneo.

Tra campo e mercato

Al termine dell'ennesima stagione sfortunata e costellata di infortuni l'attaccante è riuscito a recuperare condizione e a lasciare subito il suo segno nella partita inaugurale contro la Francia, mentre con la Svizzera, pur non andando in rete, ha svolto comunque un lavoro prezioso per i compagni. Questa sera da lui ci si attende quel contributo di fisicità indispensabile per superare la rocciosa difesa norvegese. Ad armare il destro e la testa di Pellegri potrebbe esserci poi il piede di Raoul Bellanova, a un passo dal vestire la maglia granata: Toro e Cagliari hanno già trovato l'accordo, manca solo il sì del giocatore che potrebbe arrivare dopo l'Europeo. Sul fronte bianconero, detto di Miretti, va aggiunto che Rovella dovrebbe partire dalla panchina ma a gara in corso potrebbe essere molto utile, magari proprio in staffetta con il compagno di squadra.