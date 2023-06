Unioncamere: nel primo trimestre rallenta la produzione manifatturiera

Fino a qualche anno fa in Piemonte, quando uscivano i dati sul trimestre della produzione manifatturiera si stava col fiato sospeso: rappresentavano la ricchezza della regione. Adesso, primo trimestre 2023, la congiuntura della manifattura ci parla del 30 per cento del Piemonte. Il settanta per cento è terziario, cioè ristorazione, commercio, eventi.

Questo si chiarisce con questi dati: le oltre 1800 imprese manifatturiere accrescono la produzione dell'1,4. Nel 2022 la crescita superava il 3 per cento. E qui bisogna pensare alla guerra in Ucraina e con tanto di aumento di energie e materie prime come freno. Comunque il settore cresce soprattutto nelle esportazioni e tocca i 59 milioni di euro di fatturato annuo per i circa 100 mila addetti.