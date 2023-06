Venaria, il parcheggio allagato dei giardini Bruno Caccia

Cominciamo con una segnalazione che ci arriva da Venaria, un parcheggio di via Amati e dei giardini Bruno Caccia che, appena piove, si allaga completamente.

Continuiamo con il tema, spostandoci a Torino. Siamo in Borgo Rossini, tra via Pisa, Reggio e Catania. Con le piogge, complice un tombino otturato, si è creata una ''piscina'' naturale. Ma con i bicchieri galleggianti, le sigarette, la spazzatura di ogni tipo lo spettacolo non è dei migliori.

Chiudiamo con una foto che ci manda Marco da Torino: raggi del sole che illuminano le montagne verso la Val di Susa, filtrando attraverso le nuvole.