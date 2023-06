Colture salve grazie all'Isonzo

L'Isonzo è l'unica fonte d'acqua a scopi irrigui per l'agro cormonese, gradiscano e monfalconese, oltre 8000 ettari di superfici agricole, mentre i territori gradesi di Fossalon e Boscat non attingono al suo corso.

Lo sfruttamento idroelettrico della centrale slovena di Salcano, a nord di Gorizia, provoca il fenomeno dell'idropeacking cioè sbalzi continui nel flusso delle acque: da 20 a 140 metri cubi al secondo.

Già il trattato di Osimo nel 1975 aveva previsto e finanziato un bacino di rifasamento a valle, mai realizzato.



Enzo Lorenzon - Presidente Consorzio bonifica Venezia Giulia.

“Un bacino di rifasamento avrebbe l'effetto di ridare una normalità al fiume e indirettamente dare anche una garanzia e una sicurezza per il servizio irriguo. Grazie al prefetto Ricciardi siamo riusciti a creare un tavolo con la gestione slovena per avere le informazioni sulle variazioni improvvise con qualche ora di anticipo per evitare grossi scompensi.”



Il Consorzio di bonifica della Venezia Giulia ha adottato tecnologie di irrigazione che consentono di affrontare i periodi di siccità.



“Una trasformazione con l'irrorazione a pioggia, l'irrigazione a goccia e la sub irrigazione ci hanno consentito di risparmiare il 60% di acqua dando soddisfazione a tutti gli agricoltori, perciò anche una stabilità nei prezzi dei prodotti agroalimentari.”



In caso di piovosità eccezionali il fiume potrebbe diventare problematico oltre i 3.000 metri cubi di flusso al secondo quindi 40 volte la portata media, ma si sta lavorando alle opere di contenimento e prevenzione.



“Il rinforzo dell'arginatura individuata come più debole nella zona di Poggio Terza Armata e poi mantenere puliti i corsi d'acqua minori altrimenti come abbiamo visto in Emilia Romagna il formarsi di situazioni di barriera nei corsi d'acqua può dare origine ad esondazioni.”