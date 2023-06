Zanzare, lo studio sull'accoppiamento

I contagi annuali di malaria sono in crescita. Gli insetticidi - molto efficaci - da soli non bastano più perchè alcune zanzare hanno sviluppato resistenze. Vettori di trasmissione dell'infezione sono le femmine di Anopheles Gambiae. L'idea alla base dello studio appena pubblicato su Scientifc Reports è ridurre il numero di zanzare. Per questo i ricercatori dell'istituto di sistemi complessi del Cnr, delle università di Perugia e di Roma, hanno studiato l'accoppiamento cercando di capire se ci sono e quali siano le caratteristiche del maschio che attraggono le femmine.

Uno studio di base che ha documentato diversi eventi di accoppiamento.

Servizio di Elena Cestino

Montaggio di Cristiano Gaviglio

Intervista a Stefania Melillo, Istituto Sistemi Complessi CNR