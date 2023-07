Oltre i limiti per la 100 miglia del Monviso

Correre 100 miglia, o quasi 161 chilometri, con un dislivello di 8000 metri lungo sentieri, attraversando 2 valli e 18 comuni ai piedi del Monviso, con arrivo finale nel cuore di Saluzzo. In 250 si sono sfidati per la quarta edizione della competizione riservata ai campioni della corsa in montagna: due giorni per cinque gare: la gara che da il nome all'evento, la 60 chilometri, il trail da 26 chilometri e due corse non competitive da 5 chilometri. una corsa continua, senza sosta, per un'impresa che richiede testa, fisico, passione. Per sfiorare i propri limiti. E talvolta superarli.

100 miglia del Monviso: i vincitori delle diverse prove

Come ha fatto Fabio di Giacomo che ha percorso la distanza regina in 24 ore, 44 minuti e 51 secondi, succedendo a Danilo Lantermino che, dopo aver dominato nel 2022 ha trionfato nella versione più corta da 60 chilometri. Tra le donne dominio delle gemelle Dematteis: Enrica ha conquistato la 100 miglia, Luisa la 60 chilometri. Le due ragazze, che vivono e si allenano da sempre in Val Varaita, sono le cugine di Bernard e Martin Dematteis, campioni della corsa in montagna. A sostenere gli atleti 200 volontari impegnati tra percorso, punti di ristoro in quota.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Davide Volpe