A Cortemilia la Fiera della Nocciola più forte della grandine: ecco l'edizione 69

A Cortemilia, nell'Alta Langa Cuneese, continua lo conta dei danni a dieci giorni dalla terribile grandinata che ha distrutto tra il settanta e il cento per cento del raccolto di quest'anno di nocciole. Ma il Comune conferma e rilancia il suo evento clou, arrivato alla sessantanovesima edizione: la Fiera nazionale della Nocciola, in programma dal 19 al 27 agosto.

Il calendario prevede passeggiate gastronomiche, concerti, stand gastronomici, momenti culturali, anche l'inaugurazione del nuovo micro-nido, perché il sindaco, Roberto Bodrito, è convinto che il territorio si possa vivere tutto l'anno, anche se oggi è importante farlo soprattutto durante la fiera, per aiutare le aziende in difficoltà. La Regione ribadisce che, a breve, stanzierà anche propri fondi per aiutare chi ha subito danni.

La presentazione della fiera è stata accompagnata dalla musica dell'orchestra Magister Harmoniae dell'associazione Musica Insieme di Grugliasco, che ha rappresentato il Piemonte e l'Italia, al "Festival Summa cum Laude" a Vienna, il principale festival mondiale di musica giovanile per orchestre e cori a cui i ragazzi hanno potuto partecipare grazie a una raccolta fondi di solidarietà e al contributo della Regione.

Interviste a: Daniele Cabodi, componente dell'orchestra Magister Harmoniae, Concetta Rinaldi, presidente associazione Musica Insieme, Elena Gallafrio, direttrice artistica, Roberto Bodrito, sindaco di Cortemilia, Alberto Cirio, presidente della Regione