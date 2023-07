A Nichelino è caccia al piromane

Gli investigatori stanno analizzando i video nelle telecamere presenti all'esterno delle aziende colpite nella notte tra sabato e domenica dagli incendi. Siamo a Nichelino, prima cintura torinese. Si tratta di telecamere a largo raggio. Le analisi dei carabinieri stanno cercando nei fotogrammi movimenti sospetti. L'ipotesi che si fa strada è che si tratti di un piromane seriale e quindi, non di soggetti che avevano l'obiettivo di colpire le aziende che sono state quattro: la Isolpack, l'azienda agricola Ponzio, la Ute-mac e la Piemonte macchine.

Priorità delle società è ricominciare a produrre dopo i danni subiti che, nel caso della Ponzio e della Utemac, sono ingenti. Quest'ultima ha subito il sequestro del magazzino per inagibilità a seguito delle fiamme. Alla Isolpack è andata meglio, la produzione di pannelli per l'edilizia non si è mai fermata, l'incendio è rimasto circoscritto al piazzale.

