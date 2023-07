A Torino, l'inflazione rallenta ma non si ferma

Il carovita rallenta ma non si ferma a Torino. A giugno, i prezzi di beni e servizi restano, in generale, stabili rispetto a maggio. Nel confronto con un anno fa, però, l'aumento medio è del 6,9 per cento, con punte molto più alte.

Crescono, soprattutto, i costi di cibo e bevande che rendono il carrello della spesa sempre meno economico. E le prospettive non sono rosee: anche se il prezzo dell'energia è sceso, è probabile che si dovrà aspettare il prossimo anno perché la situazione migliori.

Una situazione che fa di Torino la settima città d'Italia dove il carovita si sente di più.

Intervista a Paolo Biancone, docente di Economia aziendale all'Università di Torino