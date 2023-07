"Abbiamo sperato fino all'ultimo, poi abbiamo visto i vigili del fuoco piangere"

Una improvvisa sterzata verso sinistra, l’autopompa che finisce sulla ringhiera di contenimento di una azienda di legnami e si rovescia su un fianco. Così è morto ieri sera massimo Viglierco, 55 anni, una vita spesa nei vigili del fuoco. Aveva cominciato da volontario a Cuorgnè di cui era originario. Poi aveva vinto il concorso per diventare di ruolo. Per un periodo aveva lavorato a caselle e infine era stato trasferito ad Ivrea, dove aveva l’incarico di condurre i mezzi.

Ieri era appunto alla guida dell’auto pompa. A poche decine di metri dall’ingresso in castellamonte, dove era stato segnalato un rogo, è avvenuta la tragedia. Era un intervento da poco, il cortocircuito di una lavatrice, quindi presumibilmente, racconta il sindaco Pasquale Mazza, accorso ieri sera sul posto, non stavano correndo. Sull’asfalto ci sono i segni della frenata e la striscia sul terreno antistante la cancellata divelta, che costeggia la statale.

Viglierco è stato portato via in ambulanza, intorno alle diciannove. “Abbiamo sperato fino all’ultimo aspettavamo notizie dall’ospedale - racconta il sindaco - ci siamo resi conto che non c’era più nulla da fare quando abbiamo visto i vigili del fuoco piangere”. Altri due colleghi sono rimasti coinvolti ma hanno riportato ferite di lieve entità e sono stati dimessi già ieri sera.

Viglierco non aveva figli, si era sposato pochi mesi fa. Una persona preparata e disponibile, lo ricordano in caserma a Ivrea. Sempre pacato, era quello che metteva tutti d’accordo.