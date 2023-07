Gastroenterite per il Barcellona, salta la sfida con la Juve negli Stati Uniti

Comunque la si pensi è l'alba di una nuova stagione. Dopo un anno che - tra campo, penalizzazioni e inchieste - Allegri aveva definito "folcloristico". Si riparte da zero, dunque. Ma il test di lusso, in programma alle 4.30 di domenica 23 luglio al Levi's Stadium di Santa Clara tra Juventus e Barcellona, campione in carica nella Liga, salta per una gastroenterite che ha colpito i catalani.

Sarebbe stato un debutto stagionale tutt'altro che semplice, considerate anche le assenze a centrocampo: Adrien Rabiot, vero colpo estivo bianconero, e Nicolò Fagioli sono rimasti a Torino per problemi fisici. E proprio sulla linea mediana in California si sta giocando un'altra partita, quella del mercato. Il direttore sportivo Giuntoli, in California con la squadra, sta cercando di convincere Kessie a vestire la maglia bianconera. Per l'ivoriano, ex Atalanta e ora in forza ai blaugrana, si parla di un prestito.

In campo il volto nuovo e più atteso sarà quello Timothy Weah. Il figlio d'arte (suo padre è l'ex centravanti del Milan e ora presidente della Liberia) avrà una grande responsabilità sulle spalle: non far rimpiangere sull'ala destra Juan Cuadrado, svincolato e trasferitosi ai rivali dell'Inter. Per l'attacco questi primi giorni di preparazione vivono il ballottaggio tra Milik e Vlahovic, con quest'ultimo sempre al centro delle trattative di mercato.