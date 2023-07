Al via in Consiglio la maratona per cambiare la legge elettorale regionale

L'ultima possibilità per cambiare la legge elettorale regionale. Inizia oggi un braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni che andrà avanti almeno per qualche giorno.

La modifica dovrà essere portata a casa entro metà luglio, in modo da garantire i tempi tecnici per aggiornare le schede elettorali in vista delle elezioni del 9 giugno prossimo.

L'unico punto su cui sono tutti d'accordo è il rafforzamento della parità di genere, anche perché è previsto da disposizioni nazionali: gli elettori esprimeranno due preferenze, che dovranno essere un uomo e una donna.

Il contrasto più forte è sull'introduzione della cosiddetta panchina alla francese. Un consigliere regionale che viene nominato assessore decadrebbe dal Consiglio e il suo posto verrebbe preso dal primo degli esclusi. In questo modo ci sarebbero fino a otto consiglieri regionali che potrebbero subentrare. Maggioranza compatta. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sono favorevoli perché aiuterebbe la governabilità: gli assessori che devono assentarsi per motivi istituzionali non rallenterebbero più i lavori dell'aula. Le opposizioni fanno ostruzionismo. Hanno presentato più di 500 proposte di ordine del giorno. La panchina alla francese, accusano, aumentetebbe i costi, fino a 600mila euro in più all'anno.

Gli stessi partiti di minoranza vogliono anche l'abolizione o riduzione del listino, ovvero la lista che sostiene il candidato presidente, ma la maggioranza è contraria.

Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia chiedono inoltre lo sbarramento al 4%. Contrarie anche su questo punto le opposizioni.