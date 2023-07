Alessandria, debutto agrodolce: regge con la Samp ma il futuro è un'incognita

Quelli che si aspettavano una goleada sono rimasti delusi. Al debutto l'Alessandria di mister Fiorin non sfigura. Anzi. Riesce a contenere la Sampdoria di Andrea Pirlo. Una squadra, quella allenata dal tecnico ex Juve, che ha all'attivo già quattro amichevoli pre-campionato. Tutte vinte. Ieri sera per 1 a 0. Decisivo il gol di La Gumina che sta tentando di non far rimpiangere troppo Gabbiadini, passato anche lui agli arabi dell'Al-Nasr.

Al Moccagatta però si è giocata una partita a due facce. Da una parte, il campo. Dall'altra, gli spalti con i tifosi che hanno contestato non solo la vecchia proprietà ma anche quella attuale. La caccia ai nuovi soci, che dovrebbero sostituire il francese Alain Pedrettì, continua. Tra voci, rumors e storie di misteriori emissari che si aggirano nella sede del club.