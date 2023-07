Alessandria, torna il sereno tra i Grigi

I dettagli del futuro societario li fornirà nei prossimi giorni, ma dopo il ciclone delle ultime settimane il presidente Benedetto rassicura cosi i tifosi dell'Alessandria. Entro fine luglio è programmato un incontro con il socio, ormai ex amico, Alain Pedretti. A questo punto molto probabile la sua uscita di scena. Come, si vedrà.

Di certo c'è il nuovo staff tecnico: il team manager Stefano Vercellotti, l'allenatore Fulvio Fiorin, il direttore sportivo Umberto Quistelli. Spetterà a lui il compito di costruire le squadra. Dopo l'addio di Sini partiranno anche Palombi, Cori e Guidetti (troppo onorerosi i loro contratti).

Dopo una bella stagione alla guida della Primavera, la scelta del nuovo allenatore è ricaduta su Fulvio Fiorin.

Il raduno improvvisato dei giorni scorsi è stato interrotto. La preparazione partirà giovedì. Un mese per gettare le basi della nuova stagione di LegaPro, al via il 20 agosto con la Coppa Italia. E nel frattempo è ufficiale: la Next Gen della Juve giocherà al Moccagatta.

Servizio di Lorenzo Bertolucci, interviste a Enea Benedetto, Presidente Alessandria Clacio, Umberto Quistelli, direttore sportivo Alessandria Calcio, Fulvio Fiorin, allenatore Alessandria Calcio