Alessandro Miressi eliminato nelle semifinali dei 100 stile libero

“Non lo so, sinceramente sono molto deluso anche perché stavo bene, non so cosa dire...è andata così”. Nello sguardo e nel tono di voce di Alessandro Miressi c'è tutta la delusione per questa finale dei 100 metri stile libero persa in maniera del tutto inaspettata. Nelle eliminatorie di questa mattina il primo campanello d'allarme: 48.11 con una seconda vasca molto lenta nuotata in 25.02. Niente però che lasciava presagire quello che sarebbe accaduto in semifinale. Il piemontese, dopo aver chiuso in testa la prima vasca con il passaggio 22.78, è naufragato nel ritorno ai blocchi: “passaggio normalissimo, seconda vasca sinceramente non sono riuscito a fare la mia progressione solita, magari ho forzato troppo il passaggio e non sono riuscito a concludere”.

Alessandro Miressi fuori dalla finale mondiale dei 100 stile libero

Miressi ha chiuso sesto nella batteria e tredicesimo nella classifica generale delle semifinali in 48.21, dieci centesimi in più rispetto alle batterie del mattino e, soprattutto, 7 decimi in più al tempo registrato in staffetta tre giorni fa. Il campione piemontese chiude i suoi Mondiali con un argento ed un passo falso inaspettato, ad un anno esatto dal via ai giochi olimpici di Parigi.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Enrica Politano. Intervista a Alessandro Miressi, nuotatore