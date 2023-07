Alla Blutec di Asti pronti 3 milioni di euro per il rilancio dell'attività

Tre milioni di euro per la nuova vita della Blutec di Asti.

Nell'azienda che produce fanali e altre luci per auto, ora si punta a eseguire la manutenzione straordinaria delle macchine, per limitare gli scarti. Già così aumenterà la produzione, che non si è mai fermata. Nei piani, anche interventi per rendere lo stabilimento più ecosostenibile, l'acquisto di altri apparecchi, l'assunzione di ingegneri per sviluppare nuovi prodotti per le industrie con cui Blutec lavora, Stellantis su tutte, e nuovi possibili clienti.

Ecco le priorità di Giovanni Battista Cazzago, presidente di Deltats, la società torinese neo-proprietaria di Blutec. Dove - intanto - sono anche stati confermati i 99 dipendenti.

L'azienda era in amministrazione straordinaria dal 2019, dopo il crac del gruppo guidato dal precedente proprietario, Roberto Ginatta, condannato in primo grado per l'acquisizione e il mancato rilancio dello stabilimento Fiat di Termini Imerese.

Dieci mesi fa, era stata lanciata un'asta competitiva per garantire un futuro al Blutec. A marzo, Deltats era risultata la miglior offerente. Ma, dopo l'aggiudicazione, l'altra ditta interessata aveva presentato due ricorsi: uno al Tribunale Civile di Torino e l'altro al Tar del Piemonte, chiedendo di sospendere il trasferimento della Blutec al nuovo acquirente. Nei giorni scorsi, i giudici hanno respinto entrambi i procedimenti.

Così, si è chiusa una vicenda lunga quattro anni in cui i lavoratori si sono sempre impegnati nonostante le perdite salariali, ha commentato il sindacalista della Cisl, Salvatore Pafundi.

Interviste a Gian Battista Cazzago, nuovo proprietario Blutec, e Salvatore Pafundi, sindacalista Fim Cisl