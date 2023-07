Alzheimer, non solo i farmaci per curarlo

C’è il bar, il ristorante, piazza Cavour e persino la stazione: sono gli spazi speciali dedicati a stimolare i malati di Alzheimer ospiti del centro diurno “Le magnolie”, in via Tripoli a Vercelli.

L'apertura

Inaugurato alla fine dell’anno scorso, è ora pienamente operativo: accoglie una ventina di pazienti, aiutando le famiglie nel difficile percorso dell’assistenza ai propri cari in questo tipo di patologie.

Uno sforzo corale

Il sostegno alla struttura da più direzioni, come dice la direttrice Marta Bellotti, sottolineando che "il Comune ha sostenuto il progetto in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, per un costo di circa 3 milioni di euro”. Appena firmata anche la convenzione con l’Asl, che permetterà l’accesso ad una platea più ampia di pazienti.

I prossimi obiettivi

L'assistenza verso i bisogni di una popolazione che invecchia sempre di più non si ferma. Il prossimo traguardo sarà la realizzazione di un nuovo centro per l'autismo, entro il 2024.