Piemonte maglia nera per il clima 2022

L'italia, nel 2022 ha avuto il 50 per cento di acqua disponibile in meno, un aumento di temperatura media di 1,23 gradi, e il 22 per cento di precipitazioni in meno. Nell'anno più caldo dal 1961 il Piemonte ha vissuto una crisi climatica ancora più profonda: meno 45 per cento di piogge, Alpi senza neve già ad aprile, e l'aumento di temperatura rispetto alle medie dell'ultimo decennio è di un grado e mezzo, il più alto in assoluto. Secondo Barbero, Il direttore di Arpa Piemonte, l'agenzia che raccoglie i dati per l'Istituto nazionale per la Protezione ambientale, spiega l'impatto di temperature e siccità sul Piemonte.

Tgr Piemonte servizio di Laura de Donato, montaggio di Benedetto Mallevadore