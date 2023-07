Abbracciati agli alberi di corso Belgio

Continua a oltranza il presidio degli aceri di Corso Belgio, da parte degli abitanti della zona. Tutto era iniziato quando i residenti erano venuti a conoscenza del piano di manutenzione straordinaria di riforestazione approvato dalla Giunta Comunale con fondi del Prograamma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 che prevede una riqualificazoione di alcune aree urbane per eliminare le barriere architettoniche e rendere il terreno, lungo i corsi urbani, più permeabile, oltre all'abbattimento degli alberi ritenuti a fine vita, circa 240, per sostituirli con altre specie da far crescere in modo più omogeneo. Ieri sera il comitato "Salviamo Gli alberi di Corso Belgio", ha presentato alla bocciofila di Lungo Dora Colletta, la controperizia sul valore degli aceri, alcuni di 70 anni, che stavano per essere abbattuti e il ricorso al giudice civile contro la delibera della giunta di Torino. Gli abitanti chiedono un confronto e un coinvolgimento della popolazione interessata per non perdere il beneficio degli alberi sulla qualità dell'aria e sulla temperatura.

servizio di Laura de Donato, montaggio di Marco Rondoni