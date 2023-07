Anziani assediati dalle truffe

Siamo andati nella centrale operativa della questura di Torino. L' operatore avvisa i colleghi, è arrivata alla centrale operativa della questura una chiamata di un'anziana truffata. E' una delle 386 vittime a Torino, che hanno avuto la forza di denunciare. Una vergogna ed un dolore spesso insuperabili per le vittime di questi reati odiosi Il dipartimento di pubblica sicurezza ha lanciato la quinta campagna per la sicurezza degli anziani per prevenire le truffe, un vademecum e campagne mirate. L'ultima truffa: si fingono falsi ispettori dell'Asl, entrano in casa con un falso medico ed un'infermiera. mentre visitano l'anziano, lo derubano di tutti i beni custoditi in casa. il Piemonte è la quinta regione d'italia, per numero di truffe le vittime più anziane hanno 90 anni. Anziani che sono anche vittime di truffe on line , in Italia quasi 100.000.

L'appello della polizia:

Chiamare il 112, non appena si nutrono sospetti, non aprire la porta a sconosciuti , anche se muniti di tesserino. Chiamare l'ente che dicono di rappresentare per verificare oppure telefonare alla polizia

servizio di Federica Burbatti

montaggio di Davide Mazzan

intervista ad Alessandro Carini- dirigente Upg ufficio prevenzione questura Torino