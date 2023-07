Checco torna con Amore più Iva, al Collisioni Festival

Va in scena Screenminds, sabato 15 luglio alla Cascina Le Vallere di Moncalieri. Sara D'Amario nel sequel di Greenminds, due testi che si rispondono. Da GREEN, verde, a SCREEN, schermo, si creano legami stretti, che toccano tutte le Menti – MIND. Una commedia piena di ironia composta di proposte brevi e rapide che invitano a tutelare l’ambiente.

Checco Zalone torna incontrare dal vivo il suo pubblico con il nuovo spettacolo Amore più Iva. Per la prima volta al festival Collisioni domenica 16 luglio ad Alba. Sempre domenica, gli allievi del summer musical camp portano in scena a Usseglio “la fabbrica di cioccolato”.

Da questo fine settimana, al museo della ceramica di Mondovì, la mostra Cesare Peverelli ceramiche a Vallaurius avec Pablo Picasso per rilanciare la cultura del dono in provincia di Cuneo. Esposte cinquanta opere inedite.



Montaggio di Paola Messina