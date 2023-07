Aspartame, nessun allarme

Pochi giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito l'aspartame tra le sostanze possibilmente cancerogene. Nessun allarme.

I precedenti

Già dieci anni fa l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare aveva indicato un limite giornaliero per l'assunzione di aspartame: 40 milligrammi per chilo di peso. Valore fissato, sulla base di studi preclinici, con ampi margini di sicurezza. Ora, l'agenzia che si occupa di ricerca sul cancro per l'Organizzazione Mondiale della sanità lo ha inserito tra le sostanze del cosiddetto “gruppo 2a”, quelle POSSIBILMENTE cancerogene. Tra queste ci sono anche i sottaceti, il cui consumo consistente, nel lungo periodo potrebbe dare problemi di salute per via del ph acido.

Il limite

La quantità soglia di 40 milligrammi per chilo corporeo al giorno è molto difficile da assumere. Prendendo come esempio una bibita dietetica che contiene aspartame, per superare quel limite, un adulto di 70 chili dovrebbe berne quattro o cinque litri in un giorno.

Poi, comunque, c'è sempre una componente genetica individuale che interviene sugli effetti dell'assunzione di una sostanza.



La decisione dell'Oms

Secondo Antonio D'Avolio, docente di farmacologia all'Università di Torino, con questo inserimento, l'Organizzazione Mondiale della Sanità può aver dato un'indicazione a usare il meno possibile edulcoranti o sostanze zuccherine che, in grandi quantità, sul lungo periodo sono nocive per la salute.

Intervista ad Antonio D'Avolio, farmacologia Università di Torino