La guerra dei banchi. Ad Asti Comune e ambulanti contro per lo spostamento del mercato storico

Non solo bancarelle e girarrosti. Da mesi il mercato di piazza Alfieri ad Asti è costellato di cartelloni e striscioni, e c'è anche una raccolta firme. È la protesta degli ambulanti - un centinaio, quasi tutti compatti nella battaglia come raccontano nelle interviste - contro la decisione del Comune di spostare lo storico mercato fuori dal centro storico, in piazza Campo del Palio.

Per l'amministrazione - che ha già modificato il regolamento e conta di completare il trasloco a inizio 2024 - è un'occasione per rilanciare un mercato che negli ultimi dieci anni ha visto chiudere il 40% circa dei banchi e, oltre che un modo per liberare piazza Alfieri e piazza della Libertà per ospitare eventi. Ma i diretti interessati si oppongono e minacciano di ricorrere al Tar.

Interviste:

Andrea Percia, presidente del Goia di Asti

Maurizio Rasero, sindaco di Asti

