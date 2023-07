Autostrade, meno cantieri verso il mare

Siamo nel tratto tra Ceva e Millesimo sulla A6 Torino Savona. I lavori in corso, le auto a 60 chilometri orari su una sola corsia, ma si scorre. I cantieri sulle autostrade per il mare sono diminuiti di numero e con loro i disagi. Dopo il Piemonte, che si era attivato già a giugno, due giorni fa anche la Liguria. Le due Regioni hanno firmato accordi con i gestori autostradali per ridurre i lavori nei mesi estivi e agevolare i vacanzieri.

Sulla A6 Torino-Savona e sulla A10 Savona Ventimiglia, gestite da Gavio, nel giro di una settimana si passerà dagli attuali dodici cantieri a quattro. Resteranno quelli sulla A6 perché in molti tratti i due sensi di marcia sono indipendenti e quindi nessuno dei due può essere chiuso completamente. E' comunque un passo avanti perché sulla A10 nelle scorse settimane la circolazione è stata ulteriormente rallentata da numerosi incidenti stradali.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il concessionario Autostrade per l'Italia sta facendo previsioni settimanali. Fino al 28 luglio sono solo tre i cantieri aperti. Gli aggiornamenti si trovano sul sito web istituzionale.

Alcuni lavori quindi non possono essere rinviati. Come precisano i gestori autostradali, la priorità resta la sicurezza.