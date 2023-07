Avrebbero venduto la droga a Conforti, ecco chi sono gli indagati per la morte nel bagagliaio

Per la tragica morte di Marco, Marco Conforti, l'imprenditore trovato morto del bagagliaio della sua auto a Torino a fine maggio ci sono due indagati.

Si tratta di una trentatreenne e di un uomo poco più grande, entrambi cittadini nigeriani: ieri, giovedì 13 luglio, gli agenti della squadra mobile di Torino si sono presentati nell'appartamento dove vivono per una perquisizione.

La casa non è molto lontana da strada del fortino il luogo dove, per circa tre giorni, il suv di conforti è rimasto parcheggiato, con il corpo del 56enne nascosto ne bagliaio. I due sono accusati dalla procura di Torino di morte in conseguenza di altro reato: potrebbero essere loro insomma ad aver venduto la cocaina all'uomo la sera della morte: “Loro si dichiarano estranei, ma credo che l'accusa si ponga in questi termini” racconta il legale dei due, Manuel Perga.



Il fascicolo è aperto anche il reato di occultamento di cadavere, ma al momento l'ipotesi più accreditata è che conforti nel bagagliaio dell'auto ci si sia messo da solo dopo aver assunto la cocaina. Gli investigatori hanno analizzato le telecamere della zona e ricostruito gli ultimi confatti dell'imprenditore: così si è arrivati ai due indagati di oggi.

Il 56enne ha passato la sua ultima serata tra una cena con amici e un nightclub dove è arrivato con un conoscente. Da lì però poi se ne è andato da solo e da solo ha raggiunto la zona dove ha comprato la droga che, secondo l'autopsia, gli ha provocato l'arresto cardiaco che gli è stato fatale.

Intervista a: Manuel Perga, avvocato dei due indagati per morte in conseguenza di altro reato