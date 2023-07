Roghi a Nichelino, ascoltati i testimoni. Ancora sconosciute le cause

Proseguono le indagini di vigili del fuoco e carabinieri coordinati dalla procura di Torino per scoprire chi abbia appiccato i due roghi a danno di quattro aziende, sabato notte a Nichelino, prima cintura torinese.

La dinamica

Il primo incendio intorno alle 2 alla Isolpack di via Bixio dove hanno sede la produzione e il magazzino. Le fiamme hanno distrutto parte del materiale stoccato sul piazzale. Poche ore dopo, un altro incendio, si è sprigionato nell'azienda agricola Ponzio e si è allargato fino ai capannoni delle vicine Utemac e Piemonte macchine. Dalle forze dell'ordine che indagano, è acquisito il fatto che si tratti di incendi dolosi, ma non c'è, per ora, collegamento con altri fatti simili, incendi scoppiati nell'ultimo periodo a Carmagnola, Rivoli e Villa Stellone. Si cercano ancora i responsabili. Il timore ora, per i proprietari, è di non fermare la produzione o il raccolto nel caso della Ponzio; poter ricominciare subito a lavorare.