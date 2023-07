Stop agli avvisi di giacenza, con il domicilio digitale le multe arrivano sulla Pec

Da domani si può dire basta alle multe via raccomandata e a tutti i disagi conseguenti. Si potranno ricevere le sanzioni tramite la pec, posta elettronica certificata. Il nuovo servizio si chiama Inad, Indice nazionale dei domicili digitali, e consente di ricevere via pec anche tutte le altre comunicazioni ufficiali della pubblica amministrazione.

Chi non guarda la pec di frequente può anche ricevere una notifica sulla mail personale ogni volta che arriva una raccomandata virtuale.

Si elimina così un problema diffuso, che porta spesso alle proteste dei cittadini: quello del postino che, per risparmiare tempo, non citofona al destinatario della multa ma lascia solo un avviso di giacenza nella cassetta postale, costringendo il multato a perdere tempo recandosi all'ufficio postale per ritirare il plico.

Per iscriversi all'Inad basta andare sul sito domiciliodigitale.gov.it, accedere con lo Spid e scrivere il proprio indirizzo Pec.

Intervista a Fabio Vernetti, Federconsumatori Piemonte