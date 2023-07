Beni confiscati alla mafia, in PIemonte uno su 10 non ancora utilizzato

La situazione dei beni confiscati alle mafie in Piemonte secondo il report di Libera “Beni in Rete 2.0” è un chiaroscuro. Il bicchiere mezzo pieno: i beni confiscati alle mafie continuano a crescere. Quello mezzo vuoto: quasi uno su dieci non è riutilizzato.



Non c'è solo il timore di chi vive nelle stesse zone frequentate dai boss a frenare la progettazione. I casi come quello della villa degli assisi a San Giusto Canavese raccontano di intimidazioni anche violente, ma anche di una risposta forte da parte dello Stato: tanto che oggi la struttura, assegnata a una cooperativa per assistenza socio sanitaria, ha già ripreso vita. In attesa che i responsabili abbiano l'ok dell'Asl per far partire le attività in queste settimane l'area ha ripreso vita con il campo per ragazzi “EstateLiberi” di Libera Piemonte.



Caso a parte è quello del castello di Miasino, affacciato sul lago d'Orta sequestrato a inizio anni novanta al boss della camorra Pasquale Galasso, ma per anni gestito da una società legata alla moglie dello stesso. Nel 2015 la regione lo ha acquisito definitivamente: i lavori di restauro sono iniziati solo nel dicembre scorso e dovrebbero finire nel 2024. A quel punto ci sarà un bando per assegnarlo.



I problemi sono principalmente legati alle risorse necessarie alla progettazione. La metà dei beni confiscati si trova in comuni con meno di 5mila abitanti. Il caso della villa di Giovanni Iaria, considerato per anni un esponente di rilievo della locale di 'ndrangheta di Cuorgnè, è esemplare: nonostante bandi e progetti nessuno si è fatto avanti finora. Un aiuto potrebbe arrivare dai quasi 700mila euro messi a disposizione dalla Regione nel nuovo bando dedicato al tema della nuova vita delle proprietà sottratte alla criminalità organizzata: di questi 486mila euro saranno dedicati alle spese di investimento.