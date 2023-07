Boom di spaccate in centro a Torino, sei arresti in poche ore

I locali del centro di Torino continuano ad essere nel mirino dei ladri. Il fenomeno delle spaccate notturne cresce del 4 per cento tra il 2021 e il 2022, ma la percentuale potrebbe essere ancora più alta nei primi sei mesi di quest'anno. Secondo i dati della questura di Torino i colpi nel 2022 sono arrivati a 3550, numeri simili al periodo prima della pandemia.



Il bottino spesso è magro, ma i commercianti denunciano i costi che sono costretti a coprire per i danni provocati. Le forze dell'ordine hanno intensificato i pattugliamenti con il risultato che anche gli arresti sono in crescita: gli ultimi sei nel giro di poche ore per due diversi colpi. Il primo in via della Rocca dove tre persone hanno “assaltato” un ristorante: due di loro , 52 e 51 anni, sono state sorprese dagli agenti della squadra volante della polizia nel dehors del locale mentre mangiavano e bevevano quanto trafugato. Il terzo, un trentasettenne, era ancora all'interno: raggiunto attraverso la grata di aerazione di un esercizio vicino. Quando è stato scoperto prima ha minacciato di ferirsi con il coltello che poi ha rivolto verso gli agenti. Questi lo hanno bloccato con il taser. Tutti sono stati arrestati, i primi due con l'accusa di furto aggravato, il terzo anche con quella di resistenza.



Nel pomeriggio di mercoledì sono scattate le manette per due ventiduenni e una ventiseienne. Sono accusati di aver portato via scarpe da ginnastica e prodotti cosmetici spintonando gli addetti alla sicurezza di un centro commerciale in corso Montecucco. A fermarli, in questo caso, i poliziotti del commissariato San Secondo.