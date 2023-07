Boom musei, continua la fatica dei cinema

Uno dei dati più incoraggianti riguarda i musei torinesi: aiutati anche dal turismo, nei primi mesi del 2023 hanno accolto 2,6 milioni di visitatori, con un aumento del 9% rispetto al 2019. Altri comparti, come il cinema, fanno fatica a tornare ai livelli pre pandemia. Nel 2022 3,3 milioni di spettatori sono entrati in sala per vedere un film sul grande schermo: il doppio rispetto al 2021, ma ancora la metà rispetto al 2019.

Luci e ombre della relazione annuale 2022/2023 dell'Osservatorio Culturale del Piemonte. Elementi di un puzzle da comporre: dopo lo shock del covid, le lunghe chiusure, il settore culturale torna a vivere, ma correndo a velocità diverse. Cresce il pubblico dei festival, ma resta indietro chi propone prodotti culturali al chiuso. E l'inflazione pesa: i redditi bassi riducono il consumo culturale.

Rispetto al periodo pre covid, diminuisce la frequentazione delle biblioteche. Nel 2019 riguardava il 17% della popolazione, solo l'11% nel 2022. Crescono e si consolidano però i servizi di prestito digitale dei libri. La familiarità con internet, un lascito della tempesta covid che resta e che, è stato sottolineato, costringerà anche a ripensare le politiche culturali.

Servizio di Maria Elena Spagnolo

con interviste a Luca Dal Pozzolo, direttore Osservatorio Culturale Piemonte; Maria Giangrande, coordinatrice Osservatorio Culturale del Piemonte