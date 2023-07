Il borgo del Valentino chiude per qualche giorno per dare avvio a un restauro da 2 milioni di euro

Il borgo medievale di Torino chiude i battenti per cinque giorni. Da oggi fino a venerdì la stradina che porta nel paesino, ricostruito alla fine del 1800 sul modello di un borgo alpino medievale, non si potrà percorrere, così come la strada che costeggia il Po.

Saranno gli operai infatti i soli padroni, che stanno montando i ponteggi.

Gli edifici resteranno "impacchettati" fino al settembre 2024, ma il transito pedonale riprenderà già sabato.

Due milioni di euro i fondi ministeriali spesi, per il consolidamento dei muri, la copertura dei tetti e dei balconi in legno e la sistemazione esterna degli edifici.

Lavori necessari per conservare un luogo creato, con scopi didattici, per l'esposizione universale del 1884. Un angolo di quiete dentro una città che diventava industriale, con tanto di ponte levatoio e scorci da borgo alpino.

Oggi il Valentino e il suo monumento simbolo cambiano ancora: oltre agli 800 mila euro già stanziati prima della pandemia e usati per ristrutturare la rocca, e ai due milioni usati per fare questi lavori, sono in arrivo anche i fondi europei del Pnrr, 6 milioni di euro dal marzo del prossimo anno, da spendere, come vuole l'Europa, entro l'inizio del 2026.