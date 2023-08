Contro la disinformazione

Continuano gli appuntamenti settimanali della Tgr Piemonte. Per tutta la settimana, i rischi della disinformazione.

Contro le fake news

Uno spazio quotidiano: nelle due edizioni del telegiornale, alle 14 e alle 19.35, la parola a esperti e scienziati per riconoscere e difendersi dalle bufale, spesso disponibili in rete. Dall'oncologia all'alimentazione, fino all'astrofisica. Tra gli intervistati anche la coordinatrice del Cicap, l'associazione contro le false credenze, nata alla fine degli anni '80 per volonta' di Piero Angela.