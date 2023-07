But Formazza 2023, una cavalcata lungo le Alpi piemontesi

Settecento atleti provenienti da 11 paesi, pronti a sfidarsi in una corsa lungo i sentieri della Val Formazza con 3 percorsi da percorsi da 57, 39, 22 chilometri, per un dislivello compreso tra 1300 e 3000 metri. Sono i numeri dell'edizione 2023 del But Formazza, corsa ad alta quota partita alle 6.30 da Valdo con arrivo nell'area feste del comune più settentrionale del Piemonte. La corsa, svoltasi sotto le insegne della Federazione Italiana Skyrunning, ha portato atleti e spettatori a scoprire il territorio, i suoi prodotti e l'architettura Walser tipica del luogo.

But Formazza 2023, la gara

Gli atleti si sono cimentati sui sentieri che hanno ospitato il Mondiale di Skyrunning, passando da alcuni tra i più scenografici della Valle, come il Rifugio 3A, a quasi 3.000 m di quota, i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel, oltre alla Cascata del Toce, tra le più alte d’Europa. A vincere la gara da 57 chilometri lo svizzero Lucien Epinay col tempo di 6 ore e 17 minuti, tra le donne ha trionfato la lombarda Francesca Crippa col tempo di 8 ore, 33 minuti e 25 secondi, davanti alle piemontesi Cristina Vecco e Laura Trentani.

Nella 39 chilometri vittoria del piemontese Roberto Giacomotti al maschile e terzo posto di Chiara Regis al femminile. Vittoria in famiglia nella 22 chilometri con Luca Ronchi al maschile e la sorella Giulia al femminile.

Organizzata anche la Bettelmatt Mini Trail, un percorso di sei chilometri e 250 metri di dislivello lungo i sentieri della bassa valle. Il ricavato di questa competizione sarà devoluto in beneficenza attraverso la Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi per l’Emilia Romagna.