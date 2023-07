Calciomercato, la Juventus pensa ad Holm, il Toro su Doig

Ritorno al passato per Cristiano Giuntoli, a La Spezia, città da dove è partito nel ruolo di dirigente, dove potrebbe tornare per siglare il primo acquisto come Ds della Juventus: avrebbe messo nel mirino lo svedese Emil Holm dello Spezia, profilo seguito dal Torino nei giorni scorsi. L'esterno, reduce di un'ottima prima parte di stagione, è valutato 15 milioni di euro. L'alternativa è Nahuel Molina, ex Udinese lo scorso anno all'Atletico Madrid e, come Holm, abile anche in fase offensiva. I biancorossi chiedono 20 milioni. In uscita tiene banco il caso Bonucci. Il capitano, all'ultimo anno di contratto con la Juventus, è fuori dalle gerarchie nonostante la volontà di rimanere un'altra stagione alla Continassa. Marsiglia e Newcastle guardano interessati ma servirà un'offerta economica, si parla di 6 milioni di euro, per evitare una minusvalenza. In casa Juve intanto si guarda con apprensione alle condizioni di salute di Edwin Van Der Sar, numero 1 bianconero tra 1999 e 2001. Colpito da un'emorragia cerebrale durante le vacanze in Croazia, è ricoverato in terapia intensiva.

Calciomercato, le trattative di Juventus e Torino

Il Torino si prepara ad accogliere dall'Hellas Verona l'esterno sinistro scozzese Josh Doig. Agli scaligeri andrebbero 7 milioni di euro, da sommare agli altri 7 spesi per l'esterno destro Raul Bellanova. Uno sforzo economico importante per una società che in attesa di definire il futuro di Schuurs e Vlasic sembra aver deciso di alzare l'asticella.

