Samuele Ricci e Paul Pogba, i rebus di Toro e Juventus

Il futuro del Torino ruota intorno a Samuele Ricci. La corte della Lazio nei confronti del centrocampista cardine del gioco di Ivan Juric si sta facendo nelle ultime ore sempre più serrata. il giocatore nei giorni scorsi ha confermato ai tifosi la volontà di restare in granata ma molto dipenderà dall'evoluzione della trattativa. Il club avrebbe già fissato il prezzo: 25 milioni di euro mentre i biancocelesti avrebbero offerto 20 milioni più bonus. In difesa si allontana Josh Doig. Al suo posto salgono le quotazioni di Pasquale Mazzocchi, in uscita dalla Salernitana. Per entrambi servono tra i 6 ed i 7 milioni di euro. Per l'attacco si sonda il calciatore argentino Alejo Véliz, diciannovenne punta del Rosario Central, autore di 9 gol in 21 partite e protagonista con l'Argentina al Mondiale Under 20. I granata hanno offerto 5 milioni e mezzo, ottenendo un rifiuto.

Calciomercato Juventus, sorrisi per Chiellini a Los Angeles, Pogba fuori un mese

Sorrisi in casa Juventus per la visita alla squadra in ritiro a Los Angeles dell'ex capitano Giorgio Chiellini. Sul mercato prevale invece l'immobilismo. Gli esuberi sono sempre quelli: McKennie, Zakaria, Alex Sandro, Bonucci, fuori rosa, resterà a Torino in assenza di offerte adeguate, ha scandito il suo agente. E poi c'è il caso Pogba. Il francese nonostante il rientro anticipato è ancora lontano dalla condizione ideale. Rimarrà fuori un altro mese, ha sentenziato Allegri. A questo punto ci si chiede quale apporto potrà dare il numero 10 alla causa bianconera. Dall'arabia saudita non giungono novità. A questo punto il matrimonio tra il Polpo e la Juventus sembra destinato a continuare, salvo sorprese.