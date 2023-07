Il caldo record di Canosio in Valle Maira

Ieri 33 gradi, record storico per il mese di luglio, oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto i 31. Canosio, quasi 1300 metri sul livello del mare. Fino a qualche anno fa i turisti venivano qui per trovare un po' di refrigerio dall'afa delle città. Adesso la situazione è ben diversa.

La morsa del caldo non risparmia le alpi marittime della provincia di Cuneo. Anzi, qui l'ondata di calore che sta investendo l'Italia è alimentata dal vento di Foehn.

In tutte le stazioni meteo sopra i 1000 metri sono stati superati i 30 gradi: in questo periodo dell'estate non era mai accaduto prima.