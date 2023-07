SEGUI LA NOSTRA DIRETTA del tg delle 14

Battuti i record di caldo, per il mese di luglio, sulle montagne cuneesi. La rete di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte ha registrato i nuovi primati per una serie di stazioni sopra i 1.200 metri di altitudine: 32 gradi a Canosio, in Val Maira, 30.4 a Valdieri, in valle Gesso, 28.5 a Pontechianale, in Val Varaita ed Elva, in valle Maira.

E questa mattina il termometro è andato abbondantemente sopra lo zero anche sul Monte Rosa: registrata una massima di 1.6 ai

4.454 metri della Capanna Margherita, nel territorio di Alagna Valsesia.

LE PREVISIONI DI ANDREA VUOLO

L’anticiclone nordafricano sta raggiungendo l’apice anche sul Piemonte in queste ultime con temperature localmente da record sui rilievi montuosi del Cuneese, dove nella giornata di ieri sono stati raggiunti picchi di 33°C fin quasi a 1300 metri di quota. Quella di oggi sarà in generale la giornata più calda di questa fase rovente su tutta l’Italia e anche sul Piemonte con condizioni in prevalenza soleggiate, salvo addensamenti sui settori pedemontani occidentali e sulle aree alpine nelle ore pomeridiane e serali, e con temperature in ulteriore aumento su valori diffusamente superiori ai 33-36°C in pianura, ma con picchi di 37-38°C su Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Da domani le temperature inizieranno a calare, seppur mantenendosi sempre oltre le medie, con possibili violenti temporali in arrivo tra venerdì e sabato, non solo sulle Alpi ma anche in pianura.