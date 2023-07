"Camminare insieme" ai senza tetto

intervista di Federica Burbatti

immagini di Guido Cravero

montaggio di Davide Mazzan e Davide chemin

interviste a

Carmine munizza- psichiatra “camminare insieme”

Giulio Fornero-presidente "Camminare insieme"

Barbara Pitton -"Camminare insieme"



Thomas è stato salvato. E' uno dei tanti fragili della città di Torino. I senza tetto che vivono sommersi tra le strade, le ferrovie, o sotto i ponti. Anime delicate, spesso sofferenti, chiuse in un disagio psichico che impedisce di farsi aiutare.

"Camminare insieme" è quella mano tesa che a volte li aiuta a rompere la prigione. Sono già 45 i senza tetto contattati.

Per L'associazione attiva da oltre 30 anni lavorano 150 medici e infermieri che si dedicano ai senza fissa dimora . In via Cottolengo ci sono gli ambulatori

Una sinergia forte con i servizi sociali e le Asl e la regia del Comune