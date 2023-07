Cani alla catena, una legge per vietarla in Piemonte

Presto anche in Piemonte si potrebbe arrivare alla legge che vieta l'uso della catena al collo del cane, specie nei cortili di campagna o nelle tenute rurali.

Una raccolta di firme, 40 mila, sono il cuore della battaglia di tre associazioni animaliste, Green Impact, Cave Canem e Animal Law Italia.

All'appello delle regioni che hanno aderito ne mancano nove, tra cui il Piemonte.

I cani legati alla catena, in caso di incendio, soprattutto d'estate, rischiano di morire, se non ce la fanno a liberarsi, e a fuggire. Ecco la principale motivazione dell'appello delle tre associazioni.

In Piemonte un passo in avanti è stato fatto. Esiste una legge impone per chi usa la catena che essa sia lunga 5 mentri, legata a una altezza tale che il cane, tramite un tubo, su cui la catena passa, si può muovere.

Sostiene l'appello il Garante degli animali in Regione Piemonte e anche l'Assessore Cucino al Benessere Animali si dice d'accordo. Questione di tempi tecnici - ci spiega - poi il Ddl passerà in consiglio regionale.

Nel servizio parlano: Federica Faiella di Green Impact; Enrico Moriconi, Garante Animali Regione Piemonte; Assessore Chiara Caucino, Benessere Animale