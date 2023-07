Cantieri in via Po tra polvere e autobus deviati

“Come sta andando? Un disastro: rumori, disagi al traffico e una gran polvere: devo indossare la mascherina, come ai tempi del covid”. Parola di edicolante. Lavori in corso sull'asse di via Po. Dopo la chiusura di via Rossini, quella di via Accademia Albertina, il 3 luglio. Fermate degli autobus soppresse e linee deviate. Ma non tutti se ne sono accorti. Manca una copertura inequivocabile, come in via Rossini. “Spesso i clienti ci chiedono informazioni, ma noi non sappiamo cosa dire: cambiano troppo spesso”, ci dice un barista. “Ho visto il cartello alla fermata, ma pochi giorni fa sono stata qui ad aspettare inutilmente, non avevo visto il cartello”, conferma una signora alla fermata di via Accademia Albertina.

Il nodo dei tempi

GTT, Smat e Ireti: lavori per rifare la pavimentazione, binari del tram, acquedotto, reti fognarie, rimozione scritte. Avanti secondo i tempi previsti, come d'accordo con le associazioni dei commercianti, dicono dal Comune: fine prevista, novembre 2024. “Un anno e mezzo per una via. Decisamente troppo. La gente passa decisamente meno. Le conseguenze - ci dice un gelataio - le paghiamo noi".