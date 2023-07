La cartolina recapitata dopo ventisette anni

E' datata 23 giugno 1996 la cartolina in sughero recapitata a Gabriele Binatti, ex radioamatore di Trecate, nel novarese. Ha impiegato quasi trent'anni per arrivare a destinazione.

E' stata spedita dalla Sardegna ai tempi in cui i telefoni cellulari non erano ancora diffusi e, tra i radio-amatori residenti in località distanti, si usava inviare una missiva per confermare l'avvenuto contatto.

La cartolina è arrivata, consunta, in una busta affrancata.

Servizio di Simona Marchetti

montaggio di Andrea Dudda

intervista a Gabriele Binatti, ex radioamatore