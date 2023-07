Chef condannato per violenza sessuale su una minorenne

Solo dopo due anni, ha trovato il coraggio per testimoniare. Un uomo di 55 anni è stato condannato per violenza sessuale ai danni di una minorenne.

L'episodio risale al 2017. Lui è uno chef e, all'epoca dei fatti, insegnante dell'Agenzia di formazione professionale delle Colline astigiane, scuola alberghiera con mezzo secolo di storia alle spalle. Con l'inganno convince la vittima, una sua allieva, ad accettare un passaggio in auto, blocca le portiere e poi il buio.

Da lì il dramma personale della ragazza, che non riesce a dire nulla, ma inizia a stare sempre peggio fino ad arrivare ad atti di autolesionismo. I genitori sono i primi a capire la causa del suo disagio e a raccogliere la confessione della ragazza, che si rifiuta di denunciare. La convinceranno grazie al supporto di una psicologa. L'uomo viene così licenziato dall'istituto alberghiero: non era la prima volta. Un'altra allieva decide di denunciare. Ora dovrà scontare sette anni di carcere e valuterà se farà ricorso in appello. La ragazza intanto ha iniziato un difficile e lungo percorso di recupero.

Intervista a Massimo Grattarola, avvocato della vittima