Il Cicap, il controllo sulla disinformazione dal paranormale alle pseudoscienze

L'ispirazione, alla fine degli anni '80, fu di Piero Angela e di un gruppo di scienziati: nacque così il Cicap, all'epoca acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Nel corso degli anni la P finale è stata cambiata in Pseudoscienze. Recentemente è stata inaugurata una piccola biblioteca a Torino, in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi, presso la sede del Mausoleo della Bela Rosin. Aperta al pubblico una volta al mese, solo per la consultazione, ospita circa 500 volumi e le pubblicazioni del Cicap, come i quaderni monografici. Tra le attività del Cicap anche l'organizzazione di incontri su vari temi, in cui l'accento viene posto sul metodo, lo spirito critico.

Interviste:

Elisa Tealdi - coordinatrice nazionale gruppi locali Cicap

Camilla Santoli - coordinatrice gruppo locale Cicap Piemonte

Michele Stasi - direttore struttura complessa di fisica sanitaria ospedale Mauriziano - Asl Città di Torino - Asl To3